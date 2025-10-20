Стиль жизни
Педиатр ответила, сколько раз в год в норме могут болеть дети
Здоровье

20 октября, 17:10

2 мин.

Мария Задорожная
Автор
Девочка болеет
Фото Freepik

Дети могут заболевать до 15 раз в год, когда начинают посещать детский сад. Об этом рассказала «Москве 24» врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии Елена Мескина.

Она подчеркнула, что это естественное явление. Подросткам в возрасте 12-13 лет болеть так часто не положено, поскольку к этому возрасту они накапливают иммунитет к разным инфекциям. Нормой для них будет около четырех болезней в год.

Врач добавила, что важна не частота болезней у ребенка, а то, возникают ли после перенесенных заболеваний стойкие нарушения здоровья, например хронический тонзиллит или отит.

«Одно дело, если был насморк и температура, другое — когда у ребенка пневмония три раза в год. Опять же бронхоспазмы у детей до шести лет — естественная ситуация, а у тех, кто старше, возможно, имеется аллергическая предрасположенность», — пояснила Мескина.

В таком случае педиатр может направить на анализы к другим специалистам, например к иммунологу, аллергологу или ЛОР-врачу. Если серьезных проблем не выявляется, но ребенок продолжает часто болеть, врачи могут рекомендовать бактериальные лизаты. По мнению эксперта, их эффективность подтверждена, в том числе для людей с бронхиальной астмой. Их применяют курсами между острыми периодами болезни и часто дополняют приемом пробиотиков для поддержания микробиоты.

«Чтобы ребенок меньше болел, важно не испытывать судьбу и не гулять с ним в местах массового скопления людей в разгар инфекционных заболеваний. Дети, особенно которые часто болеют, тут же подхватывают любой вирус», — отметила педиатр.

Она также посоветовала не промывать нос здоровому ребенку: избыточная чистка смывает защитную микрофлору носа и горла, которая помогает защищаться от патогенов.

Что делать, если ребенок заболел?Сезонные заболевания: что делать, если ребенок заболел? Советы эксперта

Пульмонолог объяснил, как распознать опасные осложнения при простуде и гриппе
