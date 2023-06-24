Педиатр объяснила, с какого возраста можно пользоваться солнцезащитным кремом

Педиатр, иммунолог-трансплантолог НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, эксперт медицинского факультета университета «Синергия» Айшат Идармачева рассказала «СЭ», с какого возраста можно пользоваться солнцезащитным кремом. «Большинство кремов используются с шести месяцев. До этого лучше не гулять с ребенком под открытым солнцем. В случае, если прогулки не избежать, то лучше использовать солнцезащитный крем даже с нуля», — пояснила специалист.

Как отметила Айшат Идармачева, солнцезащитные крема отличаются по уровню защиты: SPF менее 15 — низкая , SPF 15-20 — средняя, SPF 30 и 50 — высокая, SPF 50+ — очень высокая степень защиты. «Для детей рекомендуются SPF более 30», — резюмировала врач.

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