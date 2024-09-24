Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Педиатр объяснила, почему дети часто болеют в осенне-зимний период
Здоровье

Сегодня, 19:05

1 мин.

Педиатр объяснила, почему дети часто болеют в осенне-зимний период

Мария Задорожная
Автор
Ребенок болеет
Фото Ridofranz/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Педиатр, аллерголог-иммунолог Елена Куркова в беседе с «СЭ» отметила, что работа детской и взрослой иммунной системы снижается в осенние и зимние месяцы. Причина — изменения температуры, погодных условий, недостаток витамина D, а также активное распространение респираторных инфекций.

«Скорость распространения респираторных инфекций возрастает осенью и зимой, но не из-за холодного воздуха. Дети начинают больше времени проводить в людных местах в помещении, вдыхая зараженный воздух», — сказала медик.

По словам доктора, ребенку намного проще заразиться гриппом и ОРВИ, так как он проводит больше времени в закрытых помещениях, например в детском саду или школе, контактирует с другими детьми. Все это увеличивает восприимчивость к вирусам, которые легко распространяются между людьми при кашле, чихании и даже разговоре.

Что взять в&nbsp;поездку с&nbsp;детьми. Что взять в дорогу, если едете в путешествие вместе с детьми
Медицина
Новости холдинга
В Госдуме объяснили решение Шольца по ударам западным оружием вглубь России
ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска
Амарала обвинили в неумении работать со звездами. Что происходит в «Спартаке» после дерби с «Динамо»
Экс-игрок сборной России Алексей Бугаев приговорен к 9,5 года колонии
Огонь экс-босса «Валенсии». Рассказал о подкупе русского судьи и разнес «Реал» с «Барсой»
В России наступает отопительный сезон. Что нужно знать

Olimpbet awards

Последние новости
16:25
Опрос: 51% россиян будут скрывать диагноз, если у родственника обнаружат деменцию
14:00
Ученые открыли новый вид клеток, способный усиливать регенерацию тканей
23 сен 19:35
Уролог назвал признаки дефицита тестостерона у мужчин
23 сен 18:10
Врач рассказал, как защититься от нового коронавируса ХЕС
22 сен 11:45
Врач рассказала, как предотвратить тромбоз во время беременности