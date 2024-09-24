Педиатр объяснила, почему дети часто болеют в осенне-зимний период

Педиатр, аллерголог-иммунолог Елена Куркова в беседе с «СЭ» отметила, что работа детской и взрослой иммунной системы снижается в осенние и зимние месяцы. Причина — изменения температуры, погодных условий, недостаток витамина D, а также активное распространение респираторных инфекций.

«Скорость распространения респираторных инфекций возрастает осенью и зимой, но не из-за холодного воздуха. Дети начинают больше времени проводить в людных местах в помещении, вдыхая зараженный воздух», — сказала медик.

По словам доктора, ребенку намного проще заразиться гриппом и ОРВИ, так как он проводит больше времени в закрытых помещениях, например в детском саду или школе, контактирует с другими детьми. Все это увеличивает восприимчивость к вирусам, которые легко распространяются между людьми при кашле, чихании и даже разговоре.