Педиатр назвала главные признаки дефицита витамина С у детей

Усталость, болезненность, слабость, быстрая утомляемость и снижение аппетита у ребенка могут указывать на недостаток витамина С. Об этом в интервью kp.ru заявила врач-педиатр и неонатолог Елена Русакова.

Она отметила, что дефицит этого витамина у детей встречается часто, особенно в холодные сезоны. Основными причинами являются снижение употребления свежих овощей и фруктов в зимне-весенний период, увлечение фастфудом, а также чрезмерная тепловая обработка овощей — когда их варят или запекают и практически не едят сырыми.

К другим признакам дефицита Русакова отнесла кровоточивость десен, легкое образование синяков и мелкие кровоизлияния на коже.

Среди богатых источников витамина С врач назвала шиповник, сладкий перец, смородину, облепиху, петрушку, укроп, капусту, картофель, помидоры, яблоки, ананасы и цитрусовые.