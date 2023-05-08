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Сегодня, 16:00

Педиатр Гармаева рассказала, что делать при носовых кровотечениях у детей

Алина Савинова
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Врач-педиатр Владлена Гармаева рассказала, как справиться с носовым кровотечением у ребенка.

При оказании первой помощи ребенку при носовом кровотечении медик рекомендует в первую очередь посадить его на стул и положить на переносицу пузырь со льдом. После этого, по словам врача, нужно аккуратно зажать ноздри, сдавив пальцами крылья носа. Если кровотечение не останавливается, то следует вставить ватный тампон, предварительно пропитав его 3-процентной перекисью водорода.

«При обильном кровотечении в течение 15 минут необходимо вызвать бригаду скорой помощи или обратиться к врачу в клинику», — приводит «Life.ru» слова Гармаевой.

Источник: https://life.ru/p/1577837
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