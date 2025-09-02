Парикмахер рассказала, как правильно подбирать шампунь

Парикмахер Мария Бурланкова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как подобрать шампунь для сухих, окрашенных или кудрявых волос. По ее словам, при выборе средств часто акцент делается на структуру, цвет и внешний вид волос, но в основном шампунь подбирают под кожу головы.

«Первым делом необходимо определить тип кожи головы. Жирная кожа быстро теряет свежесть, к вечеру уже нет укладки, здесь подойдет шампунь с маркировкой для жирной кожи головы. Для сухой кожи характерны стянутость, необходимы шампуни с маркировкой для чувствительной кожи, они снимают раздражение. Нормальная кожа головы не имеет выраженных проблем, рекомендуется выбирать шампуни с маркировкой для ежедневного применения или для объема. У них умеренный состав по добавкам», — отметила эксперт.

Следующий критерий — это состояние волос, для которых используются узко направленные шампуни. Для окрашенных идут с пометкой color save, то есть цвет будет держаться дольше. Еще можно подобрать с пигментом для сохранения оттенка. Для кудрявых волос производители выделяют уже отдельные линейки, минимум сульфатов, максимум увлажнения.

Для сухих подойдут питательные и увлажняющие шампуни с пометкой «для поврежденных». В них добавлен дополнительный комплекс масел, который способствует задержке влаги в волосе. Их основная задача — мягкое воздействие и сохранение цветового направления.

«Рекомендуется чередовать шампуни: один по типу кожи головы, другой — с учетом особенностей волос (например, для окрашенных волос или придания объема)», — сказала специалист.

Классический шампунь наносится дважды: первый раз — для удаления поверхностных загрязнений и кожного сала, второй — для полноценного очищения. Твердый шампунь — это концентрат, поэтому его хватает на более длительное время по сравнению с жидким. Сухой шампунь возвращает чистоту волосам, убирает сальность, впитывает кожное сало, а также улучшает внешний вид волос. Это средство для экстренной свежести и экономии времени, а не замена традиционному мытью.

«Оптимальный шампунь может подобрать парикмахер в салоне, проведя диагностику кожи головы и учитывая индивидуальные характеристики волос», — подытожила Бурланкова.