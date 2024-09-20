Оториноларинголог заявила, что храп опасен для жизни

Кандидат медицинских наук, оториноларинголог Наталья Лукань в беседе с «Газетой.ru» заявила, что храп опасен для здоровья.

По ее словам, храп связан с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС), то есть кратковременной остановкой дыхания во сне. Эти паузы могут длиться от 15 секунд до нескольких минут. В это время жизненно важные органы (легкие, головной мозг и другие) испытывают кислородное голодание.

«Постоянный недосып, мигрень, усталость и разбитость в течение дня — далеко не самое плохое, что может вызвать апноэ. Главная угроза кроется в развитии различных сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений», — отметила доктор.

Лукань добавила, что у людей с апноэ на фоне плохого сна имеется больший риск развития аритмий и повышенного давления, атеросклероза, сердечной недостаточности, инфаркта и инсульта.



Врач подчеркнула, что своевременное лечение храпа поможет избежать многих из вышеперечисленных проблем. Достаточно восстановить правильное дыхание во сне.

«В медицине существует несколько методик, эффективно справляющихся с данной проблемой. Например, СИПАП-терапия — лечение апноэ с помощью специального аппарата, регулирующего поступление воздуха в легкие во время сна», — подчеркнула отоларинголог.



Медик посоветовала тем, кто страдает храпом, не пытаться решить проблему самостоятельно, а показаться врачу и обсудить с ним варианты лечения.