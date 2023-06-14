Оториноларинголог рассказал нужно ли чистить уши

Врач-оториноларинголог Анатолий Айларов рассказал «СЭ», нужно ли чистить уши. «Самый распространенный метод чистки ушей — с помощью ватных палочек. Однако если внимательно прочитать аннотацию производителя, то на упаковке можно увидеть такую фразу: «Не следует применять на внутренних частях носа, уха и глаза». Поэтому чистить уши или нет — вопрос довольно частый на приеме», — заявил специалист.

По словам Анатолия Айларова, «мини-завод» по производству серы в ухе — это нормально. «Это естественная защита наружного уха от пыли, грибов, микробов и инородных предметов. Благодаря сере происходит очищение и обеззараживание наружного уха», — подчеркнул врач. Избыток ушной серы «эвакуируется» самостоятельно, во время движения височно-нижнечелюстного сустава, когда мы жуем, разговариваем, зеваем. То, что вышло к ушной раковине, уже можно убирать, например, полотенцем после душа. «Используя ватные палочки не по назначению, мы утрамбовываем серу и получаем серную пробку. Это может спровоцировать заложенность уха, снижение слуха и шум. Также мы травмируем верхний слой кожи наружного слухового прохода, что способно привести к наружному отиту, в том числе, сопровождающемуся грибковым процессом, острой болью в ухе, отеком и подъемом температуры», — подытожил оториноларинголог.

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