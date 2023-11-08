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Сегодня, 19:35

Отоларинголог рассказала, как избежать проблем со слухом

Мария Маковей
Автор
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Отоларинголог проверяет слух у девушки
Фото stefanamer/istockphoto.com

Эксклюзивно для «СЭ» отоларинголог Галина Рыбакова рассказала, что нужно делать для профилактики проблем со слухом.

Эксперт утверждает, что ухудшение слуха может быть спровоцировано атеросклерозом, сахарным диабетом, патологиями сердечно-сосудистой системы и инфекционными заболеваниями.

«Особенно опасен взрыв барабанной перепонки, который происходит из-за гнойного отита. Негативное влияние на слух оказывают и определенные лекарства. Иногда даже банальная чистка ушей приводит к серьезным повреждениям перепонки», — объясняет врач.

Галина Рыбакова советует в первую очередь защищать уши от переохлаждения, потому что оно может спровоцировать воспаления. Также медик не рекомендует громко слушать музыку в наушниках.

«Обязательно чистите уши. Но делайте это максимально аккуратно! И если вы почувствовали, что слух ухудшился, немедленно идите к врачу», — подытожила отоларинголог.

Ранее отоларинголог рассказала «СЭ», какие наушники безопаснее для слуха.

Медицина
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