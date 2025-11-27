Отоларинголог рассказала, чем опасен запущенный насморк

Кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова в интервью «Радио 1» рассказала, чем опасно отсутствие своевременного лечения обычного насморка. По ее словам, он может стать причиной развития хронического синусита, повлечь за собой тяжелые последствия и даже представлять угрозу для жизни.

«Это инфекция, воспалительный процесс, развитие синуситов, которое переходит в хроническое, поэтому необходимо лечиться сразу. Главная опасность кроется в анатомии нашего черепа. Околоносовые пазухи расположены в непосредственной близости от глазниц и головного мозга. Если инфекцию из носа не остановить, она может проникнуть глубже и спровоцировать внутричерепные или глазничные осложнения, которые уже представляют прямую угрозу для жизни», — пояснила специалист.

Елизарова акцентировала внимание на критическом моменте для пациента: если насморк не проходит в течение семи дней, это явный признак того, что организм не справляется с инфекцией, и необходимо обратиться за медицинской помощью.

«Можно принимать антигистаминные препараты, иммуномодуляторами пользоваться. Но нельзя пускать болезнь на самотек. Своевременный визит к специалисту, сдача анализов и грамотное лечение — единственный способ защитить себя от тяжелых последствий запущенного насморка», — заключила врач.