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Отоларинголог предупредил об опасном последствии промывания носа
Здоровье

13 октября 2025, 17:25

1 мин.

Отоларинголог предупредил об опасном последствии промывания носа

Мария Задорожная
Автор
Спрей для носа
Фото miniseries, iStock

При заложенности носа его промывание может привести к осложнениям. Об этом в разговоре с kp.ru заявил врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

«Если нос заложен, в его полости образовались корки, то мы рекомендуем промывания. Чаще всего для этого используются растворы на основе морской соли. Но прежде чем приступить к промываниям, нужно снять отечность слизистой оболочки с помощью сосудосуживающих капель. Если этого не сделать, промывание может закончиться гайморитом», — предупредил доктор.

Он пояснил, что при отеке слизистой отверстие, соединяющее носовую полость и гайморовые пазухи, сужается, и раствор не может полностью выйти наружу. В результате в пазухе может развиться воспаление — гайморит. Зайцев добавил, что соль в подобных растворах может пересушивать слизистую, поэтому необходимо придерживаться инструкции на упаковке препарата и рекомендаций врачей.

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