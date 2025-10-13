Отоларинголог предупредил об опасном последствии промывания носа

При заложенности носа его промывание может привести к осложнениям. Об этом в разговоре с kp.ru заявил врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

«Если нос заложен, в его полости образовались корки, то мы рекомендуем промывания. Чаще всего для этого используются растворы на основе морской соли. Но прежде чем приступить к промываниям, нужно снять отечность слизистой оболочки с помощью сосудосуживающих капель. Если этого не сделать, промывание может закончиться гайморитом», — предупредил доктор.

Он пояснил, что при отеке слизистой отверстие, соединяющее носовую полость и гайморовые пазухи, сужается, и раствор не может полностью выйти наружу. В результате в пазухе может развиться воспаление — гайморит. Зайцев добавил, что соль в подобных растворах может пересушивать слизистую, поэтому необходимо придерживаться инструкции на упаковке препарата и рекомендаций врачей.