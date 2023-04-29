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29 апреля, 22:00

Отоларинголог Найденова назвала правила для предотвращения потери слуха

Алина Савинова
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Врач-отоларинголог Александра Найденова заявила, что контроль уровня шума и ежегодный осмотр спасут от потери слуха.

«Также необходимо своевременно обращаться за помощью при острых респираторных заболеваниях, ведь неправильное лечение и отсутствие контроля лечения могут привести к осложнениям в среднем ухе. Спорт, правильное питание и отказ от вредных привычек, снижение стресса и непосильных нагрузок также является профилактикой ухудшения слуха», — приводит «Life.ru» слова Найденовой.

Как отмечает специалист, во время осмотра врач очистит ухо от серных масс, осмотрит барабанную перепонку, а также проверит на наличие острых и хронических заболеваний среднего и наружного уха.

Источник: https://life.ru/p/1575821
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