Остеотерапевт объяснила, как напряжение в тазу влияет на состояние шеи и овал лица
Эксклюзивно для «СЭ» косметолог и остеотерапевт Людмила Елисавецкая рассказала, как напряжение в тазу влияет на состояние шеи и овал лица.
«Таз — это не просто кости, это опора, основание всего позвоночного столба. Если происходит перекос таза (например, из-за сидячего образа жизни, травмы копчика, неправильной осанки или даже старой привычки стоять на одной ноге), организм вынужден подстраиваться», — отметила эксперт.
Перекос таза приводит к компенсаторному искривлению позвоночника — развивается сколиоз. Телу приходится напрягать мышцы шеи и плечевого пояса с одной стороны сильнее, чем с другой. Возникает хронический спазм. Этот спазм пережимает нервы и кровеносные сосуды, ухудшая кровоснабжение. Постоянное мышечное напряжение с одной стороны приводит к гравитационному птозу — мягкие ткани начинают «сползать» вниз. Результат — видимая асимметрия: один глаз может стать чуть уже, носогубная складка — глубже, а уголок рта — опуститься. Нарушается лимфоток, что проявляется стойкими отеками и ухудшением цвета лица.
Бороться только с последствиями (массировать шею или «качать» лицо) неэффективно. Проблема будет возвращаться вновь и вновь. По словам специалиста, необходим системный подход:
- Диагностика у остеопата или грамотного мануального терапевта. Специалист сможет оценить биомеханику всего тела, найти первопричину перекоса и работать именно с ней.
- Работа с тазом. Это могут быть мануальные техники, остеопатия, специальные упражнения (например, постизометрическая релаксация мышц таза), направленные на восстановление его баланса.
- Упражнения на все тело. Практики, такие как пилатес или йога, помогают укрепить мышечный корсет, улучшить осанку и научить тело двигаться правильно, без перекосов.
- Самомассаж и миофасциальный релиз. Использование массажных роллов и мячиков для расслабления не только спины, но и ягодичных мышц, мышц бедра помогает снять напряжение с фасциальных цепей.
«Боль в шее или асимметрия лица — это не локальные неполадки, а важные сигналы, которые оно посылает. Услышав их и начав работать с причиной, а не со следствием, вы сможете не только избавиться от боли, но и вернуть лицу гармонию и естественную молодость», — подытожила остеотерапевт.