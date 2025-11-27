Остеотерапевт объяснила, как напряжение в тазу влияет на состояние шеи и овал лица

Эксклюзивно для «СЭ» косметолог и остеотерапевт Людмила Елисавецкая рассказала, как напряжение в тазу влияет на состояние шеи и овал лица.

«Таз — это не просто кости, это опора, основание всего позвоночного столба. Если происходит перекос таза (например, из-за сидячего образа жизни, травмы копчика, неправильной осанки или даже старой привычки стоять на одной ноге), организм вынужден подстраиваться», — отметила эксперт.

Перекос таза приводит к компенсаторному искривлению позвоночника — развивается сколиоз. Телу приходится напрягать мышцы шеи и плечевого пояса с одной стороны сильнее, чем с другой. Возникает хронический спазм. Этот спазм пережимает нервы и кровеносные сосуды, ухудшая кровоснабжение. Постоянное мышечное напряжение с одной стороны приводит к гравитационному птозу — мягкие ткани начинают «сползать» вниз. Результат — видимая асимметрия: один глаз может стать чуть уже, носогубная складка — глубже, а уголок рта — опуститься. Нарушается лимфоток, что проявляется стойкими отеками и ухудшением цвета лица.

Бороться только с последствиями (массировать шею или «качать» лицо) неэффективно. Проблема будет возвращаться вновь и вновь. По словам специалиста, необходим системный подход:

Диагностика у остеопата или грамотного мануального терапевта. Специалист сможет оценить биомеханику всего тела, найти первопричину перекоса и работать именно с ней.

Работа с тазом. Это могут быть мануальные техники, остеопатия, специальные упражнения (например, постизометрическая релаксация мышц таза), направленные на восстановление его баланса.

Упражнения на все тело. Практики, такие как пилатес или йога, помогают укрепить мышечный корсет, улучшить осанку и научить тело двигаться правильно, без перекосов.

Самомассаж и миофасциальный релиз. Использование массажных роллов и мячиков для расслабления не только спины, но и ягодичных мышц, мышц бедра помогает снять напряжение с фасциальных цепей.

«Боль в шее или асимметрия лица — это не локальные неполадки, а важные сигналы, которые оно посылает. Услышав их и начав работать с причиной, а не со следствием, вы сможете не только избавиться от боли, но и вернуть лицу гармонию и естественную молодость», — подытожила остеотерапевт.