Офтальмолог объяснила, почему возникает ощущение песка в глазах

Ощущение песка в глазах, сопровождающееся чувством рези, жжения, дискомфорта, может возникать из-за синдрома сухого глаза, рассказала врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Светлана Миргородская.

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что это состояние часто связано с дисфункцией слезных желез, а также с постоянной зрительной работой за компьютером, в телефоне, при чтении и т.д.

Кроме того, синдром сухого глаза может возникнуть из-за нарушения правил использования контактных линз: их нерегулярного санирования, неправильного снятия и надевания.

Также ощущение песка в глазах появляется из-за бактериального, вирусного или аллергического конъюнктивита, блефарита, кератита. Они часто сопровождаются чувством рези, жжения, покраснением глаз, зудом, слезотечением, светобоязнью.

«Неприятные ощущения в глазах могут возникать при такой патологии, как лагофтальм. Это неполное закрытие век во время сна или состояние, возникающее при парезе/параличе мышц век, которые не дают сомкнуть веки, или в послеоперационном периоде, например, после блефаропластики или хирургии птоза век», — добавила эксперт.

Офтальмолог подчеркнула, что причиной ощущения инородного предмета в глазах может быть побочный эффект от применения некоторых глазных капель, а также от приема противозачаточных и антигистаминных препаратов.

«Если вас беспокоит чувство песка в глазах, то стоит обратиться к офтальмологу, чтобы точно установить причину и получить грамотное лечение», — подытожила Миргородская.