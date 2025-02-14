Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Ортопед рассказала, как матрас влияет на сон
Здоровье

14 февраля 2025, 17:10

1 мин.

Ортопед рассказала, как матрас влияет на сон

Мария Задорожная
Автор
Матрас на кровати
Фото AndreyPopov, iStock

Травматолог-ортопед Михаил Игнатов в разговоре с «СЭ» заявил, что недостаточное количество сна или его низкое качество способны привести к усталости, раздражительности, плохому настроению. Также недосып приводит к более серьезным заболеваниям, среди которых депрессия, бессонница, нарушение работы сердечно-сосудистой системы и пр.

«Чтобы обеспечить хорошее качество сна, необходимо следить за режимом дня — ложиться в определенное время и отказаться за час до сна от использования гаджетов, правильно питаться, не наедаясь за три часа до сна, и заниматься физической активностью», — сказал эксперт.

Врач также советует создать комфортные условия: правильно выбрать матрас и подушку, проветрить комнату перед сном, убедиться, что температура не слишком высокая или низкая. При этом ортопед подчеркнул, что от комфортного положения тела напрямую зависит, достаточно ли человек расслабляется ночью и в должной ли мере восстанавливается организм.

Вещие сны.Вещие сны: правда или миф? Отвечает врач-сомнолог

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Новости холдинга
День до завершения карьеры? У Дзюбы осталось меньше двух суток на поиск клуба
Когда-то Кокорин считался главным талантом России, а сейчас вообще никому не нужен в РПЛ. Скандальной карьере конец?
В Армении указали на заинтересованность ЕС в стране только для конфронтации с РФ
Джиган взял заложников и открыл стрельбу по собственной охране. Что известно
Мемориал Ондрея Непелы-2026: расписание турнира по фигурному катанию, российские участники и трансляции
Пострадавшая при пожаре в Стерлитамаке рассказала о безразличии очевидцев
Читайте далее
Ученые назвали причину возникновения анорексии
Следующий материал
Ученые назвали причину возникновения анорексии
Последние новости
18:00
Гастроэнтеролог объяснила, как микрофлора кишечника влияет на восстановление
16:00
Фитнес-тренер рассказала, когда здоровый образ жизни становится источником стресса
14:00
Сомнолог объяснила, почему поздние тренировки могут мешать сну
22 сен 16:00
Ученые назвали два упражнения для укрепления костей
22 сен 14:00
Мясников назвал способ профилактики онкологических заболеваний