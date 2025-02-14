Ортопед рассказала, как матрас влияет на сон

Травматолог-ортопед Михаил Игнатов в разговоре с «СЭ» заявил, что недостаточное количество сна или его низкое качество способны привести к усталости, раздражительности, плохому настроению. Также недосып приводит к более серьезным заболеваниям, среди которых депрессия, бессонница, нарушение работы сердечно-сосудистой системы и пр.

«Чтобы обеспечить хорошее качество сна, необходимо следить за режимом дня — ложиться в определенное время и отказаться за час до сна от использования гаджетов, правильно питаться, не наедаясь за три часа до сна, и заниматься физической активностью», — сказал эксперт.

Врач также советует создать комфортные условия: правильно выбрать матрас и подушку, проветрить комнату перед сном, убедиться, что температура не слишком высокая или низкая. При этом ортопед подчеркнул, что от комфортного положения тела напрямую зависит, достаточно ли человек расслабляется ночью и в должной ли мере восстанавливается организм.