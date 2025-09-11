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Ортопед ответил, какая еда вызывает боль в суставах
Здоровье

11 сентября 2025, 18:00

1 мин.

Ортопед ответил, какая еда вызывает боль в суставах

Мария Задорожная
Автор
Боль в суставах
Фото dragana991, iStock

Жареная, жирная и острая еда может спровоцировать болевые ощущения в суставах, отмечает травматолог-ортопед, хирург Евгений Жаров в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, при малоподвижном образе жизни такая пища может негативно влиять на эндокринную систему. Это приводит к увеличению холестерина, отложению жиров и росту массы тела, что, в свою очередь, повышает нагрузку на суставы.

«Поэтому из рациона желательно убрать шашлыки и фастфуд. Также советую отказаться от алкоголя. До минимума нужно сокращать количество употребляемой соли, так как она задерживает воду, формируя отечность, которая может стать причиной болевого синдрома в суставах», — подчеркнул Жаров.

Врач добавил, что для суставов полезны овощи, творог, натуральный йогурт и сыр, в которых присутствуют минералы, кальций и другие важные элементы. Кроме того, он посоветовал включить в рацион продукты с высоким содержанием белка, необходимого для выработки коллагена.

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