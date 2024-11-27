Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Ортопед объяснил, почему с возрастом люди становятся ниже ростом
Здоровье

Сегодня, 18:05

1 мин.

Ортопед объяснил, почему с возрастом люди становятся ниже ростом

Мария Задорожная
Автор
Врач измеряет рост девушки
Фото andreswd, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-ортопед, травматолог Амир Муракаев в беседе с «Клопс» заявил, что с возрастом рост человека уменьшается в среднем на 5-6 сантиметров. По его словам, этот необратимый процесс обусловлен износом костей. Желеобразная жидкость в межпозвоночных дисках истощается, что приводит к их истончению и сближению позвонков. Врач отметил, что этот процесс индивидуален, однако в среднем он начинается уже после 35 лет.

Так потеря роста во многом зависит от условий жизни пациента, включая тяжелые физические нагрузки, хронические заболевания и травмы. Например, на усадку позвоночника влияют несколько факторов. Во-первых, высокая спортивная активность может ускорить этот процесс, поскольку интенсивные физические нагрузки оказывают сильное влияние на хрящевую ткань и диски, что приводит к изменению их толщины. Во-вторых, после 40 лет происходит замедление обновления костной ткани, что вызывает ее активное разрушение и уменьшение высоты губчатых костей позвонков.

Наконец, остеопороз также значительно ускоряет потерю роста, не говоря уже о любых деформациях позвоночника, таких как сколиоз.

Как увеличить рост: на&nbsp;сколько сантиметров реально вырасти взрослому. На сколько можно увеличить рост и как это сделать? Рассказывает ортопед
Медицина
Новости холдинга
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу. Что пишут СМИ
Два человека погибли при ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области
Губернатор Самарской области Федорищев заявил о коррупции в судействе РПЛ
Стали известны новые подробности допингового дела у китайских пловцов
УЕФА включил сейв российского голкипера ПСЖ Сафонова в число лучших в туре ЛЧ
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
26 ноя 18:30
Терапевт рассказала, что нельзя делать при повышенной температуре тела
24 ноя 19:05
Косметолог рассказала, как предотвратить появление колец Венеры
23 ноя 12:35
Врач перечислила причины развития паранойи
22 ноя 17:10
Врач назвал три опасных последствия пассивного курения
22 ноя 13:15
Ученые обнаружили, что кофе препятствует развитию алкоголизма