Ортопед объяснил, как предотвратить появление мозолей и натоптышей
Врач травматолог-ортопед Михаил Игнатов рассказал «СЭ», как предотвратить появление мозолей и натоптышей. По его словам, избежать неприятных травм помогут простые правила. «Для повседневной носки выбирайте широкую удобную обувь с низким каблуком и мягкой подошвой. Помните, что в течение дня нога немного увеличивается в размере. Поэтому приобретать обувь желательно с запасом в 0,5 размера. Так к вечеру вы не будете чувствовать дискомфорт или сжатие, которые приводят к мозолям», — порекомендовал врач.
Также Михаил Игнатов посоветовал использовать ортопедические стельки. Они поддержат стопу в правильном положении и защитят от появления натоптышей. «Помните о педикюре. Важно систематически удалять огрубевшую кожу, чтобы предотвратить рост сухих мозолей», — резюмировал ортопед.
Почему появляются мозоли, что с ними делать и когда нужно обратиться к врачу, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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