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Ортопед назвал причину болей в пятках
Здоровье

Сегодня, 16:45

1 мин.

Ортопед назвал причину болей в пятках

Мария Задорожная
Автор
Боль в пятках
Фото simarik/istockphoto.com
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Травматолог-ортопед Лев Дунаев в беседе с «СЭ» рассказал, какие болезни и патологии могут привести к болям в пятках. К одной из причин доктор отнес пяточную шпору.

По его словам, вокруг пятки практически отсутствуют мышцы, но есть много соединительнотканных образований, таких как сухожилия, связки и фасции.

«Главная виновница болей в пятке с подошвенной стороны — плантарная фасция. Она воспаляется из-за хронической перегрузки, перерастяжения и микротравматизации», — сказал медик.

Ортопед объяснил, что если воспаление становится хроническим, пораженный участок фасции обызвествляется, то есть накапливает соли кальция. Поэтому на рентгенограмме стопы становится видна так называемая пяточная шпора.

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