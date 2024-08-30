Ортопед назвал причину болей в пятках

Травматолог-ортопед Лев Дунаев в беседе с «СЭ» рассказал, какие болезни и патологии могут привести к болям в пятках. К одной из причин доктор отнес пяточную шпору.

По его словам, вокруг пятки практически отсутствуют мышцы, но есть много соединительнотканных образований, таких как сухожилия, связки и фасции.

«Главная виновница болей в пятке с подошвенной стороны — плантарная фасция. Она воспаляется из-за хронической перегрузки, перерастяжения и микротравматизации», — сказал медик.

Ортопед объяснил, что если воспаление становится хроническим, пораженный участок фасции обызвествляется, то есть накапливает соли кальция. Поэтому на рентгенограмме стопы становится видна так называемая пяточная шпора.