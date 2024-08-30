Ортопед назвал причину болей в пятках
Травматолог-ортопед Лев Дунаев в беседе с «СЭ» рассказал, какие болезни и патологии могут привести к болям в пятках. К одной из причин доктор отнес пяточную шпору.
По его словам, вокруг пятки практически отсутствуют мышцы, но есть много соединительнотканных образований, таких как сухожилия, связки и фасции.
«Главная виновница болей в пятке с подошвенной стороны — плантарная фасция. Она воспаляется из-за хронической перегрузки, перерастяжения и микротравматизации», — сказал медик.
Ортопед объяснил, что если воспаление становится хроническим, пораженный участок фасции обызвествляется, то есть накапливает соли кальция. Поэтому на рентгенограмме стопы становится видна так называемая пяточная шпора.
Последние новости
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже