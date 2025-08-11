Оптометрист рассказала, чем опасны сыворотки для роста ресниц

Сыворотки для удлинения ресниц с биматопростом могут вызывать раздражение глаз и изменение пигмента кожи век. Об этом The Conversation рассказала оптометрист Бики Хантьенс из Лондонского университета Святого Георгия.

Эксперт предупредила, что такие средства часто воспринимаются как безопасная альтернатива наращиванию, но они не всегда безвредны.

«Некоторые составы содержат пептиды или растительные масла, другие включают мощные фармацевтические компоненты, в том числе вещества, предназначенные для лечения глазных заболеваний. Одним из активных компонентов является биматопрост. Это вещество используется в офтальмологии с 1990-х годов», — пояснила Хантьенс.

По ее словам, средства с биматопростом действительно могут способствовать удлинению, утолщению и потемнению ресниц при ежедневном применении на протяжении примерно 16 недель. Но эффект сохраняется только при непрерывном использовании, после остановки курса ресницы возвращаются к обычному циклу роста.

Биматопрост хорошо изучен, и его побочные эффекты известны. Чаще всего встречаются жжение, сухость и раздражение глаз, которые проходят после прекращения применения.

«Помимо этого существуют более серьезные риски: потемнение кожи век, потеря подкожной жировой клетчатки вокруг глаз (что может сделать глаза более впалыми), нежелательный рост волос в месте нанесения, опущение верхнего века и даже необратимое изменение цвета радужки», — добавила специалист.

Она также напомнила, что некоторые производители выбирают более мягкие компоненты, например пептиды, которые стимулируют выработку кератина и укрепляют волосяные фолликулы.

«Однако большая часть исследований пептидов касается роста волос на голове, а не на веках, поэтому убедительных данных об их эффективности для ресниц пока немного. Что касается касторового масла и растительных экстрактов, их польза научно не подтверждена», — подвела итог оптометрист.