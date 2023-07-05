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Сегодня, 16:25

Опрос показал, как работа влияет на здоровье россиян

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушка медитирует на работе.
Фото Freepik/yanalya

5 июля на сайте издания «Известия» опубликовали результаты совместного опроса СК «Росгосстрах» и «Зарплаты.ру». По его результатам выяснилось, что профессиональная деятельность двух трети россиян негативно влияет на их здоровье. Поэтому 33% из них готовы сменить работу, а 16% — и вовсе род деятельности.

Проблемы, связанные со здоровьем, вызванные работой, россияне предполагают решить с помощью отпуска (55%), БАДов и витаминов (39%), спорта (37%), лекарств (25%) и регулярных чекапов (14%). Воспользоваться услугами ДМС могут 47% респондентов, 25% из них работодатель предоставляет частичную компенсацию ДМС, а 22% — полную. При этом для 58% участников опроса наличие ДМС — приоритетный фактор при выборе работы.

Управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева рассказала СЭ, в чем основное отличие ДМС от полиса ОМС. «В случае с ДМС условия такие же, как при лечении в коммерческой клинике. В частности, есть выбор лечащего врача, возможность медицинских консультаций по телефону. Качество сервиса, безусловно, выше — например, быстрота записи к специалисту, и более комфортные условия обслуживания», — пояснила эксперт. По ее словам, примерно 90% полисов ДМС — это корпоративные программы, которые предприятия оформляют для своих сотрудников. Что касается частных лиц, в основном, это программы для детей, особенно первого года жизни. «Устойчивый спрос на ДМС для частных лиц пока есть только в этом сегменте, а также у состоятельных частных лиц и тех, кто не имеет полиса ОМС», — заключила Юлия Галаничева.

Ранее, 28 мая, мы рассказывали, что еще дает полис ДМС.

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Советы и рекомендации
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