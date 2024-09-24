Опрос: 51% россиян будут скрывать диагноз, если у родственника обнаружат деменцию

Социальный проект Деменция.net и аналитический центр НАФИ провели опрос среди россиян, посвященный осведомленности граждан о деменции, ее причинах и особенностях. В исследовании приняли участие 1600 человек. Так 79% опрошенных знают о деменции, что на 11% больше, чем в 2023 году. Более половины респондентов (55%) обеспокоены тем, что кто-то из их родственников может столкнуться с заболеванием. Однако каждый второй (51%) россиянин признался, что не станет рассказывать о болезни родственника, а 30% будут скрывать собственный диагноз.

Кроме того, 48% считают, что деменция не поддается лечению. А лишь треть опрошенных (31%) знает, куда обратиться, если у родственника обнаружат деменцию. При этом только половина респондентов следят за изменениями поведения своих близких, а 25% обсуждают когнитивное здоровье с родственниками старше 60 лет. В 43% семей никакие меры по снижению риска развития деменции не принимаются. Хотя 43% респондентов считают важным проводить проверку на наличие когнитивных нарушений ежегодно. Каждый четвертый (24%) уверен, что делать это необходимо начиная с 50 лет, а 26% - с 60 лет.

44% опрошенных тяжело наблюдать, как меняется близкий человек, 36% беспокоятся о совмещении работы и ухода за больным, а 24% имеют финансовые трудности. 27% респондентов сообщили, что заболевание родственника негативно отразилось на их собственном здоровье.