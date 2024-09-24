Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Опрос: 51% россиян будут скрывать диагноз, если у родственника обнаружат деменцию
Здоровье

Сегодня, 16:25

1 мин.

Опрос: 51% россиян будут скрывать диагноз, если у родственника обнаружат деменцию

Мария Задорожная
Автор
Дедушка собирает пазлы
Фото LightFieldStudios/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Социальный проект Деменция.net и аналитический центр НАФИ провели опрос среди россиян, посвященный осведомленности граждан о деменции, ее причинах и особенностях. В исследовании приняли участие 1600 человек. Так 79% опрошенных знают о деменции, что на 11% больше, чем в 2023 году. Более половины респондентов (55%) обеспокоены тем, что кто-то из их родственников может столкнуться с заболеванием. Однако каждый второй (51%) россиянин признался, что не станет рассказывать о болезни родственника, а 30% будут скрывать собственный диагноз.

Кроме того, 48% считают, что деменция не поддается лечению. А лишь треть опрошенных (31%) знает, куда обратиться, если у родственника обнаружат деменцию. При этом только половина респондентов следят за изменениями поведения своих близких, а 25% обсуждают когнитивное здоровье с родственниками старше 60 лет. В 43% семей никакие меры по снижению риска развития деменции не принимаются. Хотя 43% респондентов считают важным проводить проверку на наличие когнитивных нарушений ежегодно. Каждый четвертый (24%) уверен, что делать это необходимо начиная с 50 лет, а 26% - с 60 лет.

44% опрошенных тяжело наблюдать, как меняется близкий человек, 36% беспокоятся о совмещении работы и ухода за больным, а 24% имеют финансовые трудности. 27% респондентов сообщили, что заболевание родственника негативно отразилось на их собственном здоровье.

Брюс Уиллис с&nbsp;дочерью. Как сейчас себя чувствует Брюс Уиллис: последние новости и прогнозы
Медицина
Психология
Новости холдинга
Болельщики «Черноморца» во время матча кричали «бандеровцы» в адрес львовских «Карпат»
Дзюдоист из Сербии рассказал об отстранении за крестное знамение
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Буше вернулся, «Авангард» повержен, СКА идеален. Что произошло в КХЛ 23 сентября
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему

Olimpbet awards

Последние новости
14:00
Ученые открыли новый вид клеток, способный усиливать регенерацию тканей
23 сен 19:35
Уролог назвал признаки дефицита тестостерона у мужчин
23 сен 18:10
Врач рассказал, как защититься от нового коронавируса ХЕС
22 сен 11:45
Врач рассказала, как предотвратить тромбоз во время беременности
21 сен 19:15
Ученые назвали тип рака, риск развития которого повышается при ожирении