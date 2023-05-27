Онкологи назвали симптомы, предшествующие раку кишечника
Ученые из Великобритании рассказали о симптомах, которые в шесть с половиной раз увеличивают риск раннего колоректального рака. Об этом рассказали в материале «Радио 1».
Как показали исследования, в период от трех месяцев до двух лет до постановки диагноза, на риск онкологии указывали боль в животе, диарея, железодефицитная анемия и ректальное кровотечение. Эти симптомы отмечались у людей моложе пятидесяти лет. Наличие хотя бы одного из симптомов повышало риск рака вдвое, двух симптомов — более, чем в три с половиной раза, а трех — в шесть с половиной раз. Ученые порекомендовали при обнаружении хотя бы двух признаков обязательно сделать колоноскопию.
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