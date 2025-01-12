Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Онколог развеяла популярный миф о раке груди
Здоровье

Сегодня, 16:35

1 мин.

Онколог развеяла популярный миф о раке груди

Мария Задорожная
Автор
Женщина трогает грудь
Фото stefanamer, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-онколог Вера Диденко в своем Telegram-канале рассказала, что удар или толчок в грудь не вызывают рак молочной железы. По ее словам, многие женщины считают, что онкология у них развилась после травмы. Однако ушибы и удары не могут спровоцировать развитие злокачественных опухолей. Причиной частого выявления рака молочной железы после ударов врач назвала обеспокоенность женщин. Большинство девушек проводят тщательное обследование и выявляют уплотнения в груди.

«Многие из нас уделяют груди внимание, только если что-то заболит или появится синяк. И именно тогда мы замечаем комочек или уплотнение, которые уже могли быть там давно. Удар просто «подсветил» проблему», — подчеркнула доктор.

Диденко посоветовала при ударе грудью на место ушиба наложить холодный компресс. А при появлении любого дискомфорта или обнаружения уплотнений в молочных железах незамедлительно обратиться к врачу.

Осмотр пациента. Как обнаружить онкологию в самом начале? Советы хирурга
Медицина
Новости холдинга
СМИ сообщили о снятии с рейса в США Хабиба Нурмагомедова
В Кемерово мужчина из-за ревности избил беременную сотрудницу магазина
Хвича поедет к Сафонову, Нойер и Роналду уйдут бесплатно. Какие громкие трансферы назревают в Европе
Первая ракетка России Медведев оценил свои шансы на Australian Open
Легенда футбола Буффон женился во второй раз в 2024 году
Экс-глава МИД Украины Кулеба отговорил сына вступать в ВСУ

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
11 янв 15:45
Эндокринолог назвала неочевидную причину зацикливания на плохих мыслях
10 янв 17:10
Врач ответил, для кого особенно опасен метапневмовирус
9 янв 19:00
Не только каре: 5 вещей, которые нужно сделать после расставания
9 янв 12:25
Косметолог предупредила об опасном последствии выдавливания прыщей
8 янв 12:45
Микробиолог заявила, что бактерии кишечника могут провоцировать деменцию