Онколог развеяла популярный миф о раке груди

Врач-онколог Вера Диденко в своем Telegram-канале рассказала, что удар или толчок в грудь не вызывают рак молочной железы. По ее словам, многие женщины считают, что онкология у них развилась после травмы. Однако ушибы и удары не могут спровоцировать развитие злокачественных опухолей. Причиной частого выявления рака молочной железы после ударов врач назвала обеспокоенность женщин. Большинство девушек проводят тщательное обследование и выявляют уплотнения в груди.

«Многие из нас уделяют груди внимание, только если что-то заболит или появится синяк. И именно тогда мы замечаем комочек или уплотнение, которые уже могли быть там давно. Удар просто «подсветил» проблему», — подчеркнула доктор.

Диденко посоветовала при ударе грудью на место ушиба наложить холодный компресс. А при появлении любого дискомфорта или обнаружения уплотнений в молочных железах незамедлительно обратиться к врачу.