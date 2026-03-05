Онколог рассказал о скрытой опасности ожирения

Маммолог, онколог и кандидат медицинских наук Эдуард Межецкий в разговоре с «Лентой.ру» рассказал о связи ожирения и рака груди у женщин.

По словам врача, ожирение повышает риск развития рака молочной железы на 20-40 %, особенно у женщин в менопаузе. Причина в том, что в жировой ткани вырабатывается фермент ароматаза — он отвечает за синтез эстрогена. Чем больше жира в организме, тем выше уровень гормона, а его дисбаланс ускоряет деление клеток молочной железы и повышает вероятность мутаций и роста опухоли.

Кроме того, при ожирении снижается чувствительность к лептину — гормону, регулирующему аппетит. Организм начинает вырабатывать его в избытке: высокая концентрация лептина стимулирует деление клеток, в том числе раковых, усиливает их устойчивость к химиотерапии и способность к метастазированию.

Наконец, избыточный вес провоцирует увеличение и гибель жировых клеток — это вызывает хроническое воспаление, которое тоже увеличивает риск злокачественных новообразований.