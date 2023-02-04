Онколог рассказал, какие симптомы сигнализируют о раке печени

4 февраля — всемирный День борьбы с раком, и врач-хирург, онколог Степан Зубенко эксклюзивно для «СЭ» в рамках профилактики онкологических заболеваний («онконастороженности») рассказал о симптомах рака печени — злокачественной опухоли, развивающейся в клетках этого органа. «Согласно статистике, каждый год в мире регистрируется около 800 000 новых случаев этого заболевания. Ранняя диагностика злокачественного заболевания — ключ к успешному лечению», — предупредил доктор.

Главная опасность рака печени, по словам Степана Зубенко, состоит не только в повышенной летальности, но и в отсутствии симптомов, позволяющих заподозрить заболевание на ранней стадии. Однако при увеличении размеров новообразования может появляться общее недомогание, снижение аппетита, потеря веса (часто значительная), болезненность в правом подреберье. «Появление образования, которое можно прощупать через брюшную стенку, пожелтение кожных покровов, резкое увеличение размеров живота за счет быстрого накопления жидкости — тревожные симптомы, которые указывают на далеко зашедший процесс», — пояснил онколог.

Преимущественно стоит быть внимательными тем, кто попадает в группу риска. Именно это поможет выявить заболевание в зачатке. «Как правило, в эту группу входят пациенты с циррозом печени и вирусным гепатитом В или С. Не реже, чем раз в полгода им необходимо проходить скрининговое УЗИ печени», — рассказал Степан Зубенко. Людям здоровым и не входящим в группу риска в качестве профилактики онколог порекомендовал раз в год сдавать биохимический анализ крови из вены, проверяя уровень билирубина (прямого и общего) и четырех печеночных ферментов (АСТ, АЛТ, ЩТ и ГГТ).