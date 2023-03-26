Онколог рассказал, как избавляют от боли больных раком

Заведующий радиотерапевтическим отделением Института ядерной медицины Корней Тевс эксклюзивно для «СЭ» рассказал, как избавляют от боли больных раком. «Практически все онкозаболевания протекают достаточно агрессивно. Это во многом происходит из-за того, что раковые клетки имеют свойство метастазировать, в том числе в кости», — пояснил медик.

Если очаг небольшой, пациент может его даже не ощущать. Однако, как подчеркнул Корней Тевс, эти очаги имеют свойство расти и вызывать боли, при которых не помогают даже очень сильные обезболивающие. «В таких случаях применяется дистанционно-лучевая терапия, и любой очаг, вызывающий дискомфорт, может быть облучен и обезболен. С этой целью уничтожают либо сами раковые клетки, чтобы сохранить кость или орган, либо нервные окончания, чтобы избавить пациента от боли», — рассказал онколог.

Для обезболивания большого количества очагов, когда дистанционно-лучевая терапия может повредить здоровые жизненно важные органы, применяют радионуклидную терапию: с помощью вещества, которое накапливается в метастазах, изнутри облучают очаги. «Оба вида терапии могут комбинироваться», — подытожил Корней Тевс.

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