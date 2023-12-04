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Онколог предупредил об опасности, которую скрывают родинки
Здоровье

Сегодня, 20:45

1 мин.

Онколог предупредил об опасности, которую скрывают родинки

Мария Маковей
Автор
Девушка с родинками на спине
Фото svetikd/istockphoto.com
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В беседе с порталом РИАМО врач-онколог Роман Евстратов рассказал об опасности, которую таят в себе родинки. По его словам, сами по себе они безвредны, но иногда могут переродиться в меланому — смертельное онкологическое заболевание.

«Существует ряд признаков, которые могут свидетельствовать о злокачественном характере родинок. Прежде всего надо обращать внимание на изменение размеров и формы родинок, появление асимметрии, изменение цвета и кровоточивость при контакте», — поясняет эксперт.

Как утверждает врач, меланома, или как ее называют «черная королева онкологии», может образоваться не только из-за родинок, но и на абсолютно чистом участке кожи, под ногтями и даже на других органах и тканях: кишечник, лимфоузлы, глаза.

По его словам меланома очень стремительно развивается. Чтобы обезопасить себя от нее, доктор советует защищать кожу от солнечного воздействия: использовать солнцезащитный крем с высоким индексом SPF-защиты, носить головной убор с широкими полями и солнцезащитные очки.


Кроме того, Евстратов рекомендует носить более свободную одежду и не подвергать родинки трению об нее или аксессуары. Особенно это правило касается шеи и запястьев. Также медик предупреждает, что удаление родинок самостоятельно или у косметолога может привести к плачевным последствиям. Убрать небольшие образования могут только онкологи, имеющие специализацию по онкодерматологии. Они проводят дерматоскопию, а удаленную родинку обязательно направляют на гистологическое обследование.

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