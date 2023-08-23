Онколог рассказал, какие симптомы могут быть связаны с раком мозга

22 августа врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Станислав Борзяница в беседе с порталом «Лайф.ру» назвал симптомы рака мозга. К ним относятся головная боль, судороги, слабость, онемение в конечностях, нарушение координации, зрения и речи, проблемы с памятью, расстройство личности.

Однако, как и другие виды онкологии, рак головного мозга на ранней стадии может не иметь симптомов или эти симптомы могут говорить о других заболеваниях. «Нередко рак находят при обследованиях по поводу других заболеваний, не связанных с онкологией», — заключил эксперт.

Ранее, 23 марта, врач-онколог Андрей Исаев-Апостолов рассказал, как защитить себя от рака.