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Сегодня, 13:35

Онколог рассказал, какие симптомы могут быть связаны с раком мозга

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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У мужчины болит голова.
Фото Freepik/freepik

22 августа врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Станислав Борзяница в беседе с порталом «Лайф.ру» назвал симптомы рака мозга. К ним относятся головная боль, судороги, слабость, онемение в конечностях, нарушение координации, зрения и речи, проблемы с памятью, расстройство личности.

Однако, как и другие виды онкологии, рак головного мозга на ранней стадии может не иметь симптомов или эти симптомы могут говорить о других заболеваниях. «Нередко рак находят при обследованиях по поводу других заболеваний, не связанных с онкологией», — заключил эксперт.

Ранее, 23 марта, врач-онколог Андрей Исаев-Апостолов рассказал, как защитить себя от рака.

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Медицина
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