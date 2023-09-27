Онколог объяснил, почему рак намного чаще выявляют у людей до 50 лет

Международная команда ученых опубликовала результаты исследования, в котором говорится, что онкологию чаще стали диагностировать у людей младше 50 лет. Также они называют причины этого. В первую очередь ранний рак связывают с генетическими факторами и ухудшением экологической обстановки.

Способствует образованию опухолей нездоровое питание. Сейчас многие употребляют мясные продукты глубокой переработки, такие как колбаса, сосиски, сардельки, в которых избыток соли. Злоупотребление солеными блюдами — один из главных факторов риска рака желудка. Кроме того, врачи-онкологи считают, что лишний вес и ожирение повышают угрозу развития 13 видов рака.

Влияют также курение, злоупотребление алкоголем и недостаток физической активности. Специалисты уверены, что нужно вести здоровый образ жизни, чтобы снизить риск развития рака.

Ранее ученые заявили, что у женщин после 35 лет повышается риск развития рака груди из-за беременности.