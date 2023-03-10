Онколог объяснил, может ли микроволновка вызвать рак

Портал «Доктор Питер» поделился мнением врача-онколога Ивана Карасева о том, может ли микроволновка привести к онкологии. «Микроволновки стали широко распространяться в мире примерно в 1960-1970-х годах. В СССР их начали производить с начала 1980-х, с тех пор эта техника настолько усовершенствовалась, что современные СВЧ-печи никакой угрозы в большинстве случаев не несут», — пояснил медик.

По словам Ивана Карасева, работа микроволновой печи основана на электромагнитных волнах, которые условно «заперты внутри». Больший риск развития рака вызывают радиация, курение, вирусные заболевания и наследственные факторы. Но следует быть осторожнее и не использовать неисправную и не сертифицированную технику, подытожил эксперт.

Ранее мы рассказывали может ли телефон под подушкой вызвать рак.