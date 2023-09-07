Онколог объяснил, какие пятна на теле могут быть опасными

Онколог Денис Романов рассказал, на какие пятна на коже стоит обратить внимание и срочно пройти медицинского обследование.

«Если на коже появились кровоточащие пятна розоватого или красного цвета, с язвами или корочкой, то необходимо срочно обследоваться. Это может быть базалиома. Такие последствия могут стать результатом чрезмерного солнечного света», — приводит слова врача портал NEWS.ru.

Также специалист отмечает, что, как правило, в группе риска находятся светловолосые и светлокожие люди. А если у человека имеются иммунодефицит, вирус папилломы человека, кожные травмы, то ситуация может усугубиться. Не стоит забывать, что в онкологии важно как можно раньше поставить диагноз.

Ранее врач назвал анализы, которые расскажут о наличии рака.