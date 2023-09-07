Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 13:45

Онколог объяснил, какие пятна на теле могут быть опасными

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Девушка смотрится в зеркало.
Фото istockphoto.com

Онколог Денис Романов рассказал, на какие пятна на коже стоит обратить внимание и срочно пройти медицинского обследование.

«Если на коже появились кровоточащие пятна розоватого или красного цвета, с язвами или корочкой, то необходимо срочно обследоваться. Это может быть базалиома. Такие последствия могут стать результатом чрезмерного солнечного света», — приводит слова врача портал NEWS.ru.

Также специалист отмечает, что, как правило, в группе риска находятся светловолосые и светлокожие люди. А если у человека имеются иммунодефицит, вирус папилломы человека, кожные травмы, то ситуация может усугубиться. Не стоит забывать, что в онкологии важно как можно раньше поставить диагноз.

Ранее врач назвал анализы, которые расскажут о наличии рака.

Теперь у нас есть сообщество в соцсети «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Медицина
Советы и рекомендации
2
0
Читайте также
ФСБ задержала перевозившую запчасти из России для ВСУ группу контрабандистов
Bloomberg заявило о выработке единого подхода G20 по конфликту на Украине
В Кремле ответили Блинкену на обещание передать активы РФ на нужды ВСУ
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ученые выявили признаки приближения внезапной смерти
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости