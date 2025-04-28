Онколог назвала три способа, которые могут защитить от рака шеи и головы

Доктор Кэтрин Прайс, онколог из Клиники Майо, в интервью изданию SciTechDaily назвала три фактора, которые могут защитить от рака шеи и головы. Она заявила, что отказ от курения и алкоголя, прививки против вируса папилломы человека (ВПЧ) могут снизить риск развития онкологии.

Эксперт отметила, что рак головы и шеи, особенно в области ротоглотки, считается одним из самых быстро развивающихся и агрессивных видов рака. Заболевание может развиваться в различных участках, таких как полость рта, язык, десны, губы, горло и голосовые связки, но рак мозга к этой категории не относится.

Доктор Прайс объяснила, что рак головы и шеи можно разделить на две группы: один тип связан с ВПЧ, а другой — нет. При этом употребление табака и алкоголя увеличивает риск опухолей, которые не связаны с ВПЧ. Так в табачном дыме находятся вещества, которые могут вызывать мутации в ДНК. Алкоголь, в свою очередь, превращается в токсичное вещество ацетальдегид, которое наносит вред клеткам. Кроме того, эти факторы могут ухудшать воспалительные процессы и ослаблять иммунитет, что способствует возникновению опухолей.

Врач также посоветовала не только бросить курить и выпивать, но и заранее сделать прививку от ВПЧ. Некоторые штаммы вируса, особенно ВПЧ-16, могут нарушать работу генов, отвечающих за контроль роста клеток. Это приводит к тому, что клетки начинают бесконтрольно делиться, что и вызывает образование опухолей. Онколог добавила, что ВПЧ передается через близкие контакты кожи и слизистых, в основном половым путем.