Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Онколог назвала три способа, которые могут защитить от рака шеи и головы
Здоровье

28 апреля, 19:00

1 мин.

Онколог назвала три способа, которые могут защитить от рака шеи и головы

Мария Задорожная
Автор
Девушка-врач ломает сигарету
Фото Kubra Cavus, iStock

Доктор Кэтрин Прайс, онколог из Клиники Майо, в интервью изданию SciTechDaily назвала три фактора, которые могут защитить от рака шеи и головы. Она заявила, что отказ от курения и алкоголя, прививки против вируса папилломы человека (ВПЧ) могут снизить риск развития онкологии.

Эксперт отметила, что рак головы и шеи, особенно в области ротоглотки, считается одним из самых быстро развивающихся и агрессивных видов рака. Заболевание может развиваться в различных участках, таких как полость рта, язык, десны, губы, горло и голосовые связки, но рак мозга к этой категории не относится.

Доктор Прайс объяснила, что рак головы и шеи можно разделить на две группы: один тип связан с ВПЧ, а другой — нет. При этом употребление табака и алкоголя увеличивает риск опухолей, которые не связаны с ВПЧ. Так в табачном дыме находятся вещества, которые могут вызывать мутации в ДНК. Алкоголь, в свою очередь, превращается в токсичное вещество ацетальдегид, которое наносит вред клеткам. Кроме того, эти факторы могут ухудшать воспалительные процессы и ослаблять иммунитет, что способствует возникновению опухолей.

Врач также посоветовала не только бросить курить и выпивать, но и заранее сделать прививку от ВПЧ. Некоторые штаммы вируса, особенно ВПЧ-16, могут нарушать работу генов, отвечающих за контроль роста клеток. Это приводит к тому, что клетки начинают бесконтрольно делиться, что и вызывает образование опухолей. Онколог добавила, что ВПЧ передается через близкие контакты кожи и слизистых, в основном половым путем.

Осмотр пациента.Как обнаружить онкологию в самом начале? Советы хирурга
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Медицина
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Трамп призвал президента Израиля прекратить уголовное преследование Нетаньяху
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Воробьев навестил пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Читайте далее
Врач объяснила, почему нельзя постоянно носить гель-лак на ногтях
Следующий материал
Врач объяснила, почему нельзя постоянно носить гель-лак на ногтях

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
11 ноя 20:45
Ученые предупредили о распространении в мире вируса, сопоставимого с COVID-19
10 ноя 18:00
Врач объяснил, почему каждый должен знать свою группу крови
9 ноя 15:30
Эксперты рассказали, какие болезни могут спровоцировать некачественные духи
9 ноя 12:25
Психиатр дала рекомендации, как пережить осеннюю хандру
8 ноя 13:45
Поддельные Лабубу могут вызывать бесплодие