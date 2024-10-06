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Онколог назвал препараты, поражающие печень
Здоровье

Сегодня, 12:15

1 мин.

Онколог назвал препараты, поражающие печень

Мария Задорожная
Автор
Женщина открыла домашнюю аптечку
Фото Kostikova, iStock
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Врач-хирург, онколог Владимир Стручков в беседе с «Газетой. RU» заявил, что парацетамол, противотуберкулезные препараты, антибиотики, анальгетики, гормональные, антиаритмические средства, противоопухолевые, противосудорожные и нестероидные противовоспалительные лекарства чаще всего вызывают поражения печени.

«В нашей стране острые поражения печени встречаются у 3% госпитализированных больных. Чаще всего они связаны с применением противотуберкулезных, антибактериальных препаратов, анальгетиков, гормональных и антиаритмических средств», — объяснил эксперт.

Также доктор добавил, что негативно на здоровье печени влияют различные БАДы и средства народной медицины. Доказана и гепатотоксичность растений, которые активно применяются в китайской и аюрведической медицине: чистотел, цимицифуг, дубровник, блоховник.

«Негативное влияние обусловлено не только потенциальной гепатотоксичностью лекарств, но и их повсеместным бесконтрольным использованием. Поэтому самостоятельное назначение любых лекарственных средств и их неконтролируемое применение может привести к лекарственному поражению печени и тяжелым последствиям», — заключил медик.

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