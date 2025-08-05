Онищенко рассказал о причинах всплеска заболеваемости краснухой в России

На сегодняшний день уровень заболеваемости краснухой не демонстрирует значительного увеличения, однако необходимо активнее работать с населением, чтобы предотвратить рост новых случаев инфекции. Об этом сообщил в интервью aif.ru бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Рост заболеваемости краснухой — неприятный фактор, который говорит о том, что ослаблена работа с населением. Нужно больше разговаривать о важности прививок и ценности грудного молока для защиты ребенка от болезней», — подчеркивает специалист.

Он добавил, что всплеск заболеваемости может быть связан с современными тенденциями, когда некоторые родители открыто отказываются от вакцинации как своих детей, так и себя.

Напомним, что ранее в России были зафиксированы случаи заболевания краснухой, которая практически исчезла в некоторых регионах. К основным симптомам краснухи относятся умеренная лихорадка, увеличение лимфатических узлов и сыпь. Инфекция распространяется от человека к человеку, чаще всего воздушно-капельным путем.