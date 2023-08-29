Онищенко рассказал, как избежать всплеска заболеваний среди школьников

25 августа академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в авторской программе на радио Sputnik рассказал, как избежать резкого всплеска заболеваний среди школьников после первой недели обучения — так называемого «синдрома седьмого сентября». Он проявляется в том, что ребенок начинает нервничать, плохо спит, ест, у него наступает что-то вроде депрессии, а завершают все это респираторные заболевания.

«Первое: эту неделю используем для того, чтобы вернуть детей в режим учебного года. Если летом они могли в 23 часа лечь спать, потом спать до 12 дня, то сейчас давайте, чтобы они ложились вовремя, и пробуждать их в семь часов», — пояснил специалист. То же самое касается режима питания, гигиены и зарядки — они должны быть систематизированы.

Ранее, 21 августа, мы рассказывали, как подготовить ребенка к школе психологически.