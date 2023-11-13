Офтальмолог рассказала, как сохранить здоровье глаз

Сегодня во всем мире отмечается Международный день слепых. Эта дата приурочена ко дню рождения Валентина Гаюи — автора алфавита для незрячих — и призвана обратить внимание на проблемы людей с полной или частичной потерей зрения.

Сегодня в мире более 1,3 миллиарда человек страдают различными нарушениями зрительных функций. Причина — масштабное увлечение гаджетами, которое приводит к постоянному перенапряжению и усталости глаз. Поэтому профилактике заболеваний органов зрения уделяется особое внимание. О том, как уберечь здоровье глаз эксклюзивно для «СЭ» рассказала врач-офтальмолог Анастасия Савинкова.

Прежде всего эксперт советует отказаться от вредных привычек. Ведь курение может спровоцировать развитие катаракты. Алкоголь, в свою очередь, приводит к токсической амблиопии — повреждению зрительного нерва.

«Следите за рационом. Чрезмерное употребление мучных изделий и сладостей приводит к сильным колебаниям уровня сахара в крови. Это может привести к развитию диабета II типа. А с ним связаны многие серьезные заболевания глаз», — отмечает врач.

Также Савинкова рекомендует добавить в ежедневное меню продукты, богатые антиоксидантами и цинком. Они замедляют развитие катаракты.

«Витамин А защищает сетчатку и улучшает цветовое и ночное зрение. Омега-3 уменьшает риск развития синдрома сухого глаза, глаукомы», — рассказывает специалист.

По словам офтальмолога, для зрения также важен контроль уровня артериального давления и холестерина в крови. Частое повышенное давление может спровоцировать развитие гипертонической ретинопатии, которая без должного лечения приводит к слепоте.

«Кроме того, следите за режимом отдыха от компьютера. Каждые 40-45 минут устраивайте себе перерывы и делайте гимнастику для глаз», — объясняет врач.

Анастасия Савинкова призывает регулярно проверять свое зрение. Это позволит вовремя заметить глазные патологии и предупредить их дальнейшее развитие.

Ранее офтальмолог Вероника Кийко рассказала, как избавиться от синдрома сухого глаза.