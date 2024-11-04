Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Офтальмолог рассказала, как курение влияет на зрение
Здоровье

Сегодня, 12:35

2 мин.

Офтальмолог рассказала, как курение влияет на зрение

Мария Задорожная
Автор
Сигареты
Фото FabrikaCr, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Курение негативно влияет на здоровье всего организма, включая глаза. Об этом в беседе с «Газетой.ru» заявила врач-офтальмолог Арпине Адамян.

По ее словам, сигареты содержат никотин, смолы и около 40 опасных соединений с канцерогенными и радиоактивными свойствами. Эти вещества, попадая в организм, приводят к хроническому отравлению и нарушают работу органов — снижается поступление кислорода, сужаются сосуды. У людей с хроническим курением может развиваться токсическое воздействие сигаретного дыма, приводящее к дегенеративным изменениям в роговице и к стойкому снижению остроты зрения.

Кроме того, спазм сосудов в глазах, вызванный курением, нарушает кровообращение и может привести к необратимым дистрофическим изменениям в сетчатке, зрительном нерве и органах, которые регулируют отток внутриглазной жидкости. В результате среди курильщиков часто диагностируют глаукому.

«В первую очередь страдает мелкое кровеносное русло, а это сосуды глаз, сердца, почек, мозга. Что касается глаз, то самые частые жалобы курильщиков связаны с покраснением глаз, слезотечением, светобоязнью — это из-за прямого действия дыма на глаза: возникает местная аллергическая реакция — аллергический конъюнктивит, а постоянное раздражение слизистых оболочек и слезных желез вызывает сухость глаз и все сопутствующие симптомы», — предупредила доктор.

Врач также указала на то, что свободные радикалы табачного дыма могут вызывать преждевременное помутнение хрусталика, что приводит к раннему развитию катаракты, для устранения которой требуется хирургическое вмешательство.

Многие дегенеративные и дистрофические заболевания глаз вначале протекают бессимптомно, и выявить их можно только во время профессионального осмотра. Лечение таких заболеваний представляет собой сложный и длительный процесс для врача и пациента.

Поэтому медик посоветовала проходить профилактические осмотры хотя бы раз в год даже при отсутствии каких-либо жалоб.

Курение вредит вашему здоровью!

Что такое астенопия. Астенопия глаз: что это, симптомы, причины и методы диагностики
Медицина
Новости холдинга
Биография Ронды Роузи: дзюдо и рестлинг, легенда UFC и съемки в боевиках
4 ноября — День Казанской иконы Божией Матери: как образ помог спасти Москву
Экипажи Су-35 обнаружили излучения радиолокационной станции ПВО ВСУ в Курской области
Суд арестовал генерал-майора Росгвардии Мирзу Мирзаева за взятку
Два года без футбола за безумие в матче ЦСКА – «Спартак». Армейца Рошу ждет жестокое наказание
Роднина ответила Дюамель за призыв ужесточить правила для фигуристов из России

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Последние новости
3 ноя 12:15
Исследование: «Оземпик» приводит к потери мышц, а не жира
2 ноя 18:35
Терапевт рассказала, какие продукты богаты витаминами группы В
2 ноя 13:30
В Турции зафиксирована вспышка неизвестного вируса
1 ноя 19:30
Нутрициолог рассказала, как сон влияет на похудение
1 ноя 15:45
Терапевт рассказала, чем опасен бесконтрольный прием витаминов