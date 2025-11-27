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Офтальмолог ответил, сколько времени можно проводить за компьютером без вреда для зрения
Здоровье

27 ноября 2025, 20:00

1 мин.

Офтальмолог ответил, сколько времени можно проводить за компьютером без вреда для зрения

Мария Задорожная
Автор
Девушка работает за компьютером
Фото milorad kravic, iStock

Работать за компьютером рекомендуется не более шести часов в сутки с регулярными перерывами, чтобы сохранить здоровье зрения. Об этом сообщил офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков в интервью Pravda.Ru.

Врач советует соблюдать рабочие циклы: по 45 минут работы за компьютером с обязательным 10-20-минутным отдыхом для глаз. Во время паузы не стоит читать или смотреть в экран — глаза должны полностью расслабиться.

«Очки от синих лучей — это коммерческий проект, не имеющий медицинских оснований. Современные экраны телевизоров, мониторов и гаджетов абсолютно безопасны для человека. Основное значение имеет правильная настройка яркости, контрастности и расстояния до монитора», — подчеркнул Куренков.

Если появляются сухость или быстрая утомляемость глаз, офтальмолог рекомендует пройти обследование.

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