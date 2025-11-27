Офтальмолог ответил, сколько времени можно проводить за компьютером без вреда для зрения

Работать за компьютером рекомендуется не более шести часов в сутки с регулярными перерывами, чтобы сохранить здоровье зрения. Об этом сообщил офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков в интервью Pravda.Ru.

Врач советует соблюдать рабочие циклы: по 45 минут работы за компьютером с обязательным 10-20-минутным отдыхом для глаз. Во время паузы не стоит читать или смотреть в экран — глаза должны полностью расслабиться.

«Очки от синих лучей — это коммерческий проект, не имеющий медицинских оснований. Современные экраны телевизоров, мониторов и гаджетов абсолютно безопасны для человека. Основное значение имеет правильная настройка яркости, контрастности и расстояния до монитора», — подчеркнул Куренков.

Если появляются сухость или быстрая утомляемость глаз, офтальмолог рекомендует пройти обследование.