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Офтальмолог объяснила, что такое астенопия глаз
Здоровье

Сегодня, 19:00

1 мин.

Офтальмолог объяснила, что такое астенопия глаз

Мария Маковей
Автор
Уставшая девушка сняла очки и закрыла глаза
Фото fizkes/istockphoto.com
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Врач-офтальмолог Анастасия Савинкова в беседе с «СЭ» рассказала, что такое астенопия и почему она возникает.

По ее словам, астенопия — это быстро наступающая усталость глаз. Ее основная причина — длительная и интенсивная зрительная нагрузка.

Проявляется такое состояние у всех по-разному. Например, через 30-40 минут вождения дорожные знаки становятся нечеткими, свет фар расплывается.

«Астенопия — это пограничное состояние, а не болезнь. Однако она может стать причиной развития серьезных патологий. Поэтому важно вовремя проверять здоровье глаз», — подытожила эксперт.

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