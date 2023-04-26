Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 21:00

Нутрициолог Войтенко рассказала, как избавиться от целлюлита с помощью упражнений

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нутрициолог Екатерина Войтенко рассказала, как бороться с целлюлитом.

Как отмечает специалист, диеты не помогут избавиться от целлюлита. Наоборот, нужно питаться максимально сбалансированно, вкусно, разнообразно и полноценно. Лучшее упражнение против целлюлита, по словам специалиста, — лестница.

«Тренировки в борьбе с целлюлитом обязательны. Лучше всего подходят тренировки с утяжелением. Эффективные методы: нормализация режима питания, нормализация питьевого режима, повышение двигательной активности, увеличение процента мышечной ткани, снижение процента жировой ткани, массажи, улучшающие кровоток в проблемных местах. И фотошоп», — приводит «Life.ru» слова Войтенко.

Источник: https://life.ru/p/1575029
0
Читайте также
Скончался народный артист России Владимир Борисов
В офисе Зеленского отметили общее у мирных планов Киева и Пекина
Киркоров публично ответил на оскорбления Галкина
На Урале медик скорой помощи умер после нападения мужа пациентки
Популярное видео
Гуськов: итоги сезона МХЛ, победа «Чайки», планы лиги
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
«Ак Барс» цепляется за последний шанс
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Панин остается в Уфе
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
ЦСКА в шаге от чемпионства
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
Немировски — новый тренер «Сибири»
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россиянам рассказали, что обязательно должно лежать в дачной аптечке

Терапевт объяснил, что в действительности можно считать дефицитом витамина Д
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости