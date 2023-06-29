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Сегодня, 16:30

Нутрициолог Свиридова рассказала, какие чипсы полезны для здоровья

Алина Савинова
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Нутрициолог Елена Свиридова рассказала, как вкусно и без вреда для организма перекусить на работе. Об этом сообщает «Life.ru».

Как отмечает специалист, с собой в офис можно взять фрукты и ягоды, которые не только утолят голод, но и напитают организм необходимыми витаминами. Также, по словам нутрициолога, хорошим вариантом для перекуса станет овсяное печенье или сухофрукты.

Свиридова посоветовала попробовать полезные чипсы, например, морковные и свекольные. Кроме того, в качестве перекуса подойдет йогурт с фруктами или орехами. Йогурт позволит чувствовать сытость на протяжении долгого периода времени, орехи будут способствовать бодрости, а фрукты придадут приятный вкус трапезе, утверждает эксперт.

Источник: https://life.ru/p/1590067
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