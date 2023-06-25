Нутрициолог Свиридова назвала полезные блюда для пикника

Нутрициолог Елена Свиридова рассказала, какие блюда взять с собой на пикник. Об этом информирует «Life.ru».

Хорошим вариантом, по словам специалиста, будет фруктовый салат. Свиридова отмечает, что фрукты не только напитают организм витаминами, но и станут прекрасным дополнением к другим блюдам на пикнике. Плотно пообедать на природе можно полезными сэндвичами, для приготовления которых стоит использовать цельнозерновой хлеб. Также в них можно добавить любимые овощи, листья салата, красную рыбу или вареную курицу и заправить творожным сыром.

Утолят голод и рулеты из лаваша с сыром, ветчиной и овощами в качестве начинки. Для перекуса подойдут батончики без сахара, консервантов и красителей. Также можно приготовить смузи и добавить в него пару кубиков льда.