Нутрициолог развеяла популярный миф про магний

Дипломированный нутрициолог Елена Абилова специально для «СЭ» развеяла популярный миф про магний. Принято считать, что магний, как и многие другие витамины, лучше всего принимать с утра, и что его прием в более позднее время способен вызвать бессонницу. Однако это не совсем верно. «Среди множества эффектов, производимых магнием на организм, для вечернего приема стоит выделить то, что он успокаивает и даже может снижать артериальное давление», — заявила эксперт.

По словам Елены Абиловой, для вечернего приема лучше всего подойдут магния L-треонат и глицинат. «Оптимальное время приема магния вечером — после ужина или за один час до сна», — резюмировала нутрициолог.

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