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Нутрициолог развеяла популярный миф об алкоголе
Здоровье

Сегодня, 16:35

2 мин.

Нутрициолог развеяла популярный миф об алкоголе

Мария Задорожная
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Мужчина держит стакан с виски
Фото LightFieldStudios/istockphoto.com
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Существует распространенное мнение, что алкоголь помогает в борьбе с депрессией. Однако нутрициолог Екатерина Стасюк считает, что данное убеждение ошибочно.

По ее словам, алкоголь не может выступать в качестве антидепрессанта, так как он воздействует на человека крайне губительно.

«Пытаясь облегчить симптомы депрессии, многие начинают пить спиртные напитки. Они позволяют ненадолго избавиться от неприятных чувств и облегчить состояние. Это связано с мощным и кратковременным выбросом важного нейромедиатора в головном мозге — дофамина. В результате человек испытывает прилив радости, расслабление и состояние легкой эйфории», — объяснила эксперт.

Однако спустя пару часов, когда эйфория после алкоголя проходит, он начинает воздействовать на организм совсем иначе. Спиртное тормозит работу центральной нервной системы, нарушает баланс основных нейромедиаторов головного мозга, снижает когнитивные функции. Парадокс, но через время алкоголь подавляет дальнейшую выработку гормонов дофамина и серотонина. Их уровень резко падает, человек начинает ощущать себя несчастным, что еще больше усугубляет его и без того депрессивное состояние. Поэтому убеждение, что пара бокалов спиртного — это отличный способ избавиться от депрессии, ошибочное.

Как отметила нутрициолог, депрессия — это довольно сложное заболевание, которое способен обнаружить лишь врач. Он же назначает лечение. Самостоятельно определить наличие у себя недуга человек не способен.

«Давайте не забывать и о других последствиях приема алкоголя. Он является причиной более чем 200 заболеваний, травм, а также других нарушений здоровья. Увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований, заболеваний пищеварительной системы, вызывает психические и поведенческие нарушения», — добавила Стасюк.

Также в состоянии опьянения человек может недооценивать риски, что приводит к травмам, заражению инфекциями, дорожно-транспортным происшествиям, насилию, правонарушениям, подытожила эксперт.

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