Нутрициолог рассказала, в какой период ночи нужно спать, чтобы похудеть

Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, в какой период ночи необходимо спать, чтобы похудеть во сне.

По словам нутрициолога, во сне выделяется гормон роста — соматотропин, который повышает метаболизм, усиливает жиросжигание и снижает отложения подкожного жира.

«Соматотропин выделяется в ночное время с 24.00 до 02.00. В этот период времени нужно спать», — цитирует Гусакову Life.ru.