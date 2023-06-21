Нутрициолог рассказала, в какой период ночи нужно спать, чтобы похудеть
Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, в какой период ночи необходимо спать, чтобы похудеть во сне.
По словам нутрициолога, во сне выделяется гормон роста — соматотропин, который повышает метаболизм, усиливает жиросжигание и снижает отложения подкожного жира.
«Соматотропин выделяется в ночное время с 24.00 до 02.00. В этот период времени нужно спать», — цитирует Гусакову Life.ru.
Источник: https://life.ru/p/1588214
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости