Нутрициолог рассказала, какие продукты подойдут для быстрого перекуса

Нутрициолог Елена Свиридова назвала продукты, которые подходят для быстрого утоления голода.

«Комбинируйте разные продукты, которые обеспечивают организм питательными веществами и энергией. Естественно, они должны быть вкусными, чтобы вы получали удовольствие от приёма пищи. Для перекуса не подходят снеки, булочки, печенье и шоколад — пустые углеводы приводят к скачку сахара в крови и дают лишь кратковременное насыщение», — цитирует Свиридову Life.ru.

По словам нутрициолога, для быстрого перекуса подойдут авокадо с кунжутом, греческий йогурт, овощные чипсы, киноа с авокадо и креветками и овощные роллы.