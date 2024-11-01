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Нутрициолог рассказала, как сон влияет на похудение
Здоровье

Сегодня, 19:30

1 мин.

Нутрициолог рассказала, как сон влияет на похудение

Мария Задорожная
Автор
Девушка спит
Фото Charday Penn, iStock
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Нутрициолог Диана Никитина в беседе с «СЭ» заявила, что есть ряд научных исследований, доказывающих негативное влияние недосыпа на процесс похудения. По ее словам, если человек в течение недели каждую ночь недосыпает по 2-3 часа, то уровень инсулина в крови повышается, что приводит к развитию инсулиновой резистентности, а в дальнейшем — к сахарному диабету второго типа.

«Если засыпать после полуночи или иметь неполноценный, прерывистый сон на фоне хронического стресса, то фаза активного расщепления жира укорачивается — обычно она протекает ночью с 23.00 до 2.00», — отметила эксперт.

Также из-за недосыпа ухудшаются обменные процессы, что не только препятствует нормализации веса, но и способствует набору лишних килограммов, подытожила Никитина.

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