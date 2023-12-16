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Нутрициолог рассказала, как принимать витамины
Здоровье

Сегодня, 17:45

1 мин.

Нутрициолог рассказала, как принимать витамины

Мария Маковей
Автор
Девушка выбирает витамины
Фото ixelsEffect/istockphoto.com
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Нутрициолог Екатерина Стасюк считает, что прием полезных микроэлементов в большинстве случаев пересекается с приемом пищи.

По ее словам, именно во время еды в организм поступают жиры и вода, необходимые для усвоения витаминов.

«Обязательно изучите инструкцию, производители всегда указывают, когда необходимо принимать витамины — после, во время или до еды», — отметила специалист в разговоре с «СЭ».

Кроме того, нутрициолог предупредила, что назначать витамины может только врач, самостоятельно принимать их не стоит.

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