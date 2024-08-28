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Нутрициолог перечислила основные причины детского ожирения
Здоровье

Сегодня, 19:30

1 мин.

Нутрициолог перечислила основные причины детского ожирения

Мария Задорожная
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Мальчик смотрит на здоровую и вредную еду
Фото yacobchuk/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала о причинах ожирения у детей и как с ним бороться.

По словам эксперта, существует множество форм детского ожирения, но самая распространенная — идиопатическая форма. К ее развитию могут привести неправильное питание с большим потреблением высокоуглеводной пищи с содержанием жира и сахара и низким процентом свежих овощей и фруктов в рационе.

«Привести к ожирению у ребенка может малоподвижный образ жизни и генетическая предрасположенность. Если родственники страдают избыточной массой тела, это увеличивает риск развития недуга и у детей. Однако в ситуации с идиопатическим ожирением причина, скорее, кроется в пищевых привычках семьи», — объяснила специалист.

Также привести к развитию ожирения у детей могут психологические факторы, такие как стресс, депрессия и эмоциональное переедание. Нельзя упускать и эндокринные заболевания, так как нарушения работы щитовидной железы, инсулинорезистентность и другие гормональные дисбалансы могут привести к набору веса.

«Чтобы диагностировать ожирение у ребенка и определить его причины, необходимо обратиться к педиатру. Самостоятельное лечение просто опасно для растущего организма», — заключила Стасюк.

Ожирение: как определить и&nbsp;чем оно опасно? Ожирение: как определить и чем оно опасно?
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